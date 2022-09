Ongehoord Nederland: Geen sprake van racisme of discriminatie in racisme-item

Ongehoord Nederland (ON!) zegt dat er geen enkele sprake is geweest van racistische of discriminerende uitlatingen in een racisme-item dat donderdag in het programma Ongehoord Nieuws werd getoond. Dat meldt de omroep vrijdag in een persbericht

Door onze entertainmentredactie

Voorzitter Arnold Karskens zegt namens het bestuur verbaast te zijn over de reactie van de NPO. "Volgens de NPO zouden 'de grenzen van racistische of discriminerende uitlatingen' zijn bereikt. Volgens het bestuur is daarvan geen enkele sprake en is dat ook nooit de bedoeling geweest."

ON! zegt niemand te hebben willen beledigen met het item. "Van racisme, discriminatie of het oproepen tot geweld moeten wij niets hebben en wij nemen als omroep afstand hiervan."

In het Ongehoord Nieuws-item, waar vrijdag veel ophef over ontstond, werd een compilatie getoond van internetfilmpjes waarin mensen van kleur witte mensen mishandelen. Volgens presentatrice Raisa Blommestijn wilde het programma hiermee "een op sociale media minder belicht aspect van racisme" tonen. Blommestijn sprak over "blanken die door negers in elkaar worden geslagen".

Volgens ON! was "de kernboodschap van het item juist de oproep van studiogast Paul Cliteur dat (alle) mensen elkaar meer als mensen zouden moeten gaan zien."

De NPO heeft vrijdag naar eigen zeggen veel klachten ontvangen over het item. Bestuursvoorzitter Frederieke Leeflang heeft de ombudsman van de NPO gevraagd deze klachten "met voorrang" te behandelen.

