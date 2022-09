Politiemedewerker die informatie over Lil Kleine deelde wordt vervolgd

De voormalig politiemedewerker die in februari persoonlijke details deelde over de toen gearresteerde Lil Kleine, wordt vervolgd door het Openbaar Ministerie. Ook wordt hij verdacht van twee zedenfeiten.

Door onze entertainmentredactie

De man in kwestie had via het medium Snapchat persoonlijke informatie over de 27-jarige rapper gedeeld. Dit bericht is vervolgens verspreid via een juicekanaal. Het is voor mensen werkzaam bij de politie niet toegestaan om dit soort informatie met derden te delen.

Hierna stelde de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) een onderzoek in. Toen bleek dat de politiemedewerker zich ook schuldig zou hebben gemaakt aan twee zedenfeiten. De medewerker is al eerder ontslagen wegens plichtsverzuim.

De rapper kwam donderdag al eerder in het nieuws omdat hij zijn eerste optreden in Nederland geeft sinds hij werd gearresteerd nadat hij zijn ex-vriendin Jaimie Vaes had mishandeld. Het gaat om een optreden op het festival Tiktak in Rotterdam. Uit reacties blijkt dat veel mensen niet staan achter het optreden van de rapper. Ze vinden het te vroeg voor een comeback.

Lil Kleine trad de afgelopen periode alleen sporadisch op in het buitenland. De rapper trok zich terug nadat er in februari een video was uitgelekt waarin te zien was dat hij het hoofd van zijn inmiddels ex-verloofde Vaes tussen een autodeur klemde. Hij werd opgepakt en Vaes deed later aangifte tegen hem.

De rapper vertrok kort nadat hij weer op vrije voeten was gekomen tijdelijk naar Thailand. In een video op Instagram vertelde hij dat hij daar "professionele hulp" zocht. De rapper wacht zijn proces momenteel in vrijheid af.

