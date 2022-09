Filemon Wesselink verruilt BNNVARA voor omroep PowNed

Filemon Wesselink gaat werken voor de omroep PowNed, zegt hij in een interview met het AD. De 43-jarige presentator en programmamaker werkte eerder bij BNNVARA.

Door onze entertainmentredactie

"Wat mij aanspreekt is dat PowNed de steen in de vijver durft te gooien en tegen de stroom ingaat", zegt Wesselink.

"Ik ken Rutger (Castricum) en Dominique (Weesie) al erg lang en merkte dat we een goede klik hebben. Toen we afgelopen jaar spraken over de ontwikkelingen bij de omroep en de programma's die PowNed maakt, kwamen de gesprekken op gang over een samenwerking. Dat voelde goed."

Ook PowNed-voorzitter Weesie is blij met Wesselinks komst. "We zijn ontzettend blij dat Filemon met zijn journalistieke ervaring ons team gaat versterken. PowNed heeft een volwaardige omroepstatus en de organisatie groeit gestaag. Dit betekent dat we ­investeren in nieuw talent, maar ook in ervaren programmamakers zoals Filemon. Zijn journalistieke stijl sluit perfect aan bij ons."

Het eerste programma met de presentator komt naar verwachting begin 2023 op televisie. Wesselink presenteerde eerder programma's als Spuiten en Slikken en Try Before You Die en werkte aan verschillende documentaireseries, zoals Filemon en de Complotten.

Aanbevolen artikelen