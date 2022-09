Dit zijn de genomineerden voor de Televizier-prijzen 2022

Delen via E-mail

Deze week worden de genomineerden voor de Televizier-prijzen bekendgemaakt. De beste programma's, presentatoren, acteurs en vlogs maken op donderdag 6 oktober kans op een award bij het Gouden Televizier-Ring Gala. Een overzicht van de genomineerden per categorie.

Woensdag op Radio 538 werd duidelijk dat onder anderen programmamaker Giel de Winter genomineerd is voor de Televizier-Ster Talent. Ook acteur Soy Kroon en presentator Splinter Chabot werden door de presentatoren van Radio 538 gebeld met de feestelijke mededeling.

Chabot zegt in een eerste reactie: "Daar maken jullie mij wel heel erg blij mee! Dit is geen grapje, toch? We gaan ervan genieten."