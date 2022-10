Deze presentatoren en programma's hebben een Televizier-prijs gewonnen

Donderdagavond werden de winnaars van de Televizier-prijzen bekendgemaakt. De Gouden Televizier-Ring ging naar BNNVARA-programma Even tot hier, maar ook Tim Hofman, Soy Kroon en Frank Lammers vielen in de prijzen. Een overzicht van de genomineerden en winnaars per categorie.

Door onze entertainmentredactie

Gouden Televizier-Ring

Even tot hier (BNNVARA)

Het Jachtseizoen (SBS6)

De Bevers (RTL 5)

Televizier-Ster Talent

Giel de Winter

Soy Kroon

Splinter Chabot

Televizier-Ster Presentator

Tim Hofman

Raven van Dorst

André van Duin

Televizier-Ster Jeugd

Hallo, ik heb kanker (EO)

Hands Up (KRO-NCRV)

Steken en Prikken (BNNVARA)

Televizier-Ster Impact

BOOS

Goede Tijden, Slechte Tijden



Make Up Your Mind

Televizier-Ster Acteur

Angela Schijf

Frank Lammers

Tygo Gernandt

Televizier-Ster Online-videoserie

Politievlogger Jan-Willem - Politievlog

Robbert Rodenburg - Open Kaart

StukTV - Onmogelijk

Aanbevolen artikelen