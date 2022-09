Glazen Huis wederom in Amersfoort, nog niet bekend welke 3FM-dj's meedoen

Voor het tweede jaar op rij zal het Glazen Huis in Amersfoort staan, zo maakte 3FM dinsdagochtend bekend. Tijdens de jaarlijkse actieweek Serious Request wordt dit keer geld opgehaald voor stichting Het Vergeten Kind.

Door onze entertainmentredactie

Niet eerder werd de actie twee keer op rij in dezelfde stad georganiseerd. Omdat er vorig jaar wegens de coronamaatregelen minder mensen aanwezig mochten zijn, is besloten om Serious Request nogmaals in Amersfoort te laten plaatsvinden.

3FM-dj's laten zich van 18 tot en met 24 december opsluiten in het Glazen Huis en maken 24 uur per dag radio. Het publiek kan verzoeknummers indienen en hierbij een bedrag doneren aan het goede doel. Welke dj's zich komende editie laten opsluiten, is nog niet bekendgemaakt.

Het Vergeten Kind zet zich in voor kinderen die opgroeien in gezinnen die met zware problemen kampen, zoals verslaving of grote schulden. Als gevolg hiervan worden deze kinderen verwaarloosd of mishandeld.

Vorige jaar keerde het Glazen Huis na enkele jaren afwezigheid terug. 3FM Serious Request is nooit geëindigd: na de laatste Glazen Huis-editie in 2017 werd er geld opgehaald met de Lifeline, waarvoor de dj's door het land wandelden en ook 24 uur per dag radio bleven maken.

De zender startte maandag 12 september met een nieuwe programmering. Onder anderen Barend van Deelen, Eddy Keur en Ivo van Breukelen zijn toegevoegd aan het presentatieteam.

