Net5 zendt zondag documentaire uit over koningin Elizabeth

Net5 zendt ter nagedachtenis aan koningin Elizabeth een documentaire uit over haar leven. Het portret The Queen: een leven lang op de troon is zondagavond om 21.30 uur te zien.

Door onze entertainmentredactie

In de documentaire blikken Britse en Nederlandse deskundigen terug op het leven van de donderdag overleden koningin. Zo vertelt royaltyverslaggever Sam Hoevenaar over de uitdagingen waar de koningin mee te maken heeft gehad. Ook Verenigd Koninkrijk-correspondent Lia van Bekhoven komt onder anderen aan het woord.

Het is niet de enige documentaire over de koningin die binnenkort te zien is. Bioscoopketen Pathé maakte vrijdag bekend de film Elizabeth dinsdag opnieuw te vertonen in meerdere zalen.

Aanbevolen artikelen