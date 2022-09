Columnist Peter Heerschop zwaait na twintig jaar af bij Radio 538: 'Enorme eer'

Peter Heerschop heeft vrijdagochtend zijn laatste radiocolumn op Radio 538 voorgelezen. De cabaretier, die naar eigen zeggen in totaal 1.050 keer terugblikte op het nieuws van de week, omschrijft de afgelopen twintig jaar als "een enorme eer".

Door onze entertainmentredactie

Heerschop blikte sinds 2002 - toen nog in de ochtendshow van Edwin Evers - elke vrijdag terug op het nieuws van de week. Na het vertrek van Evers in 2018 stopte de cabaretier tijdelijk, maar later keerde hij terug.

Heerschop deed het altijd met veel plezier. "Er was geen enkele keer bij dat ik eigenlijk geen zin had", zei de cabaretier. "Het was niet alleen mijn werk, maar ook het podium om mijn gedachten te omschrijven."

Heerschop bedankte onder meer Radio 538, de presentatoren, de redactie en de luisteraars. "Het klinkt misschien verontrustend, maar jullie zijn een belangrijk onderdeel van wie ik ben."

De cabaretier bedankte ook zijn vrouw. "Ik beledig in mijn columns al twintig jaar met regelmaat mijn vrouw. Maar dat zou ik natuurlijk niet doen als het niet terecht was."

Zijn laatste column sloot Heerschop af met de woorden die hij de afgelopen jaren vaak gebruikte. "Liefde, liefde en nog eens liefde."

Heerschop was 'wereldkampioen column schrijven'

Vanwege het afscheid van de cabaretier kwamen verschillende gasten langs in de ochtendshow. Ook Heerschops goede vriend en collega Viggo Waas kwam hem uitzwaaien. "Het is knap om al twintig jaar het nieuws te beschrijven zoals Petertje Heerschop deed", zei Waas onder meer. "Wereldkampioen column schrijven, olympisch kampioen column uitspreken."

Evers, de presentator bij wie de cabaretier in 2002 zijn eerste column voorlas, presenteerde het vertrek voor de gelegenheid. Van Wietze de Jager en Klaas van der Eerden, de huidige presentatoren van de ochtendshow van 538, kreeg Heerschop een gouden microfoon als aandenken.

Heerschop denkt na over column bij Humberto Tan

Heerschop maakte in zijn vorige column bekend dat de zender heeft besloten met het onderdeel te stoppen. "Met de start van het nieuwe radioseizoen en de eerste positieve effecten van 90's @ 9, hebben we besloten de focus geheel te leggen op dit programmaonderdeel", liet Radio 538 vorige week weten. Ook bedankte de radiozender de cabaretier voor de afgelopen twintig jaar "waarin hij in de ochtend het nieuws van de week altijd prachtig wist te brengen".

Of Heerschop ingaat op het aanbod om een column in het radioprogramma van Humberto Tan op NPO Radio 1 te gaan doen, is niet duidelijk. De cabaretier liet eerder weten dat hij daar "de komende weken" over nadenkt.

