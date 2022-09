Veel kijkers voor journaals na overlijden Britse koningin Elizabeth

De grote journaals van NOS en RTL trokken donderdagavond opvallend veel kijkers. De top drie van de best bekeken programma's bestond uit de NOS Journaals van 20.00 uur en 18.00 uur en het RTL Nieuws van 19.30 uur.

Het NOS Journaal van 20.00 uur trok ruim 2,3 miljoen kijkers. De andere twee uitzendingen in de top drie werden gezien door ruim 1,1 miljoen kijkers, blijkt uit cijfers van de Stichting KijkOnderzoek. Alle journaals stonden volledig in het teken van de dood van de Britse koningin Elizabeth (96).

Het best bekeken programma na de drie journaals was De Avondshow met Arjen Lubach, met ruim een miljoen kijkers. Het andere satirische programma dat elke donderdag wordt uitgezonden, Dit Was Het Nieuws, trok opvallend minder kijkers dan normaal: 403.000. Dit hangt vermoedelijk samen met de verplaatsing naar NPO3, vanwege het overlijden van Elizabeth.