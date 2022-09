Fox maakt Amerikaanse versie van Boer zoekt Vrouw

De Amerikaanse zender Fox komt met een Amerikaanse versie van het datingprogramma Boer zoekt Vrouw. Dat meldt The Hollywood Reporter donderdag. In de Verenigde Staten heet de show Farmer Wants a Wife, net als in het Verenigd Koninkrijk en Australië.

Door onze entertainmentredactie

In de Amerikaanse versie zullen boeren aan bod komen die volgens de makers "honderden mijlen van hun potentiële Tinder-dates vandaan wonen". Farmer Wants a Wife was in 2008 al in de VS te zien op zender The CW. Het programma werd toen na één seizoen gecanceld.

Fox is enthousiast over het programma. "Het programma zal veel mensen aanspreken. Het roept nostalgie op en het is op een vreemde manier juist nu heel relevant."

Het realityprogramma werd in 2001 voor het eerst gemaakt in het Verenigd Koninkrijk. In 2004 werd de Nederlandse versie gelanceerd met Yvon Jaspers als presentator. Inmiddels is in dertig landen een variant van Farmer Wants a Wife te zien of te zien geweest.

