Miljoen mensen kijken naar aftrap nieuw seizoen Oogappels

De eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Oogappels is woensdagavond door ruim een miljoen mensen bekeken. De serie op NPO1 is daarmee goed voor de derde plek in de top tien van de best bekeken programma's van de dag.

Door onze entertainmentredactie

Oogappels volgt vier verschillende gezinnen waarin de ouders worstelen met de opvoeding van hun puberkinderen. Onder anderen Bracha van Doesburgh, Malou Gorter, Ramsey Nasr, Jeroen Spitzenberger en Eva van der Gucht spelen de hoofdrollen.

Het aantal kijkers ligt lager dan bij de aftrap van het derde seizoen. In maart 2021 trok de eerste aflevering van die reeks ruim 1,2 miljoen kijkers. De tv-uitzending van de laatste aflevering van seizoen 3 werd bekeken door 768.000 mensen. Maar inclusief terugkijken zagen ruim een miljoen mensen die finale in juni 2021.

Opvallend is dat de Champions League-wedstrijd Ajax-Rangers FC (4-0) op RTL 7 op de tweede plek staat, met 1,2 miljoen kijkers. De eerste plaats was, traditiegetrouw, voor het NOS Journaal. Hier zaten om 20.00 uur bijna 1,3 miljoen voor klaar op de bank.

De top vijf van woensdag 7 september NOS Journaal van 20.00 uur (NPO1) - 1.285.000 kijkers

Ajax-Rangers FC (RTL 7) - 1.207.000

Oogappels (NPO1) - 1.041.000 kijkers

RTL Nieuws van 19.30 uur (RTL 4) - 931.000 kijkers

NOS Journaal van 18.00 uur (NPO1) - 899.000 kijkers

