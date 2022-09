Beau van Erven Dorens denkt aan einde tv-carrière: 'Nog een jaar of drie, vier'

Beau van Erven Dorens wil zijn televisiecarrière niet al te lang meer voort laten duren. De 51-jarige presentator vertelt in gesprek met het AD dat hij "niet oud wil worden op televisie".

"Nu gaat alles goed en is alles leuk. Maar het leven is kort", vindt Van Erven Dorens. "Ik verheug me erop om iets anders te gaan doen. Er zijn zo veel dingen. Beetje ondernemen, boeken schrijven, reizen, avonturen beleven. Ik heb wel honderd ideeën."