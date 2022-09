Ruim een miljoen mensen zien hoe Oranjevrouwen zich voor WK plaatsen

De kwalificatiewedstrijd tussen Nederland en IJsland is op dinsdagavond door ruim een miljoen mensen bekeken. Dat blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

De Oranjevrouwen trokken dinsdagavond pas in de extra tijd de winst naar zich toe. Ze wisten zich daarmee te plaatsen voor het WK, dat volgend jaar van 20 juli tot en met 20 augustus plaatsvindt in Australië en Nieuw-Zeeland.

Op de dinsdagavond was - zoals gebruikelijk - het NOS Journaal van 20.00 uur de best bekeken uitzending. We zijn er Bijna! eindigde op de tweede plek, met ruim 1,1 miljoen kijkers.