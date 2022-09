Jeroen Pauw vindt het 'irritant' als mensen zijn salaris een constructie noemen

Jeroen Pauw vindt het "behoorlijk irritant" dat sommige mensen zijn inkomen als producent van tv-programma's een constructie noemen. Dat zegt de 62-jarige Pauw in gesprek met Veronica Superguide

Door onze entertainmentredactie

Het salaris van de presentator was onderwerp van discussie na het bericht dat Pauw in 2019 zijn salarisonderhandelingen zou hebben gekoppeld aan een afnamegarantie voor zijn productiebedrijf TVBV. Zo zou hij met zijn werk als producent extra geld kunnen verdienen naast zijn werk als presentator.

Pauw legt uit dat hij 22 jaar geleden, toen hij nog bij RTL werkte, zijn productiebedrijf heeft opgericht. "Jan Peter Balkenende was nog ergens deeltijdprofessor en van een balkenendenorm was in de verste verte nog geen sprake. Later kwam ik bij de publieke omroep te werken en werd die norm ingevoerd. Ik vind het prima hoor, ook al is het niet mijn idee. Maar verwachten mensen nou serieus dat ik het werk náást mijn presentatiewerk allemaal gratis doe?"

Bij de publieke omroep geldt de WNT-norm, die te hoge bezoldigingen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi)publieke sector moet tegengaan. De grens is in 2022 vastgesteld op 216.000 euro. In juli bevestigde de NPO dat sinds 2020 geen enkele presentator meer een salaris boven de norm krijgt.

Het Commissariaat voor de Media kondigde in juli aan onderzoek te gaan doen naar het financieel toezicht op de Wet normering topinkomens (WNT) in de media. De NPO heeft gevraagd in dit onderzoek ook de kwestie rond Pauw mee te nemen. Pauw liet toen in een reactie weten dat hij "in de besproken periode geen aandeelhouder van TVBV was, geen directiefunctie had en niet betrokken of verantwoordelijk was voor de zakelijke koers van TVBV".

