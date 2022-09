Te veel witte mannen op tv: zo willen omroepen daar iets aan veranderen

Slechts drie op de tien personen die in de Nederlandse nieuwsmedia verschijnen zijn vrouw, bleek vorige week uit een onderzoek van vrouwenbelangenorganisatie WOMAN INC. Er is bovendien niet veel diversiteit binnen die groep. De omroepen willen hier verandering in brengen, maar hoe?

Door Isabel Ockers

Van de ondervraagde Nederlandse mediamakers en communicatieprofessionals denkt 60 procent dat in Hilversum nu meer aandacht voor inclusiviteit is dan vijf jaar geleden. 57 procent van de omroepen zegt rekening te houden met diversiteit onder vrouwen, bijvoorbeeld op het gebied van etniciteit, seksualiteit en leeftijd.

Uit het onderzoek blijkt ook dat bijna de helft van de Nederlandse mediamakers meer druk vanuit de maatschappij voelt om een representatiever beeld van mannen en vrouwen te creëren dan vijf jaar geleden.

Misstanden The Voice hebben bewustzijn gecreëerd bij RTL

De vermeende misstanden rondom The voice of Holland hebben bij RTL meer bewustzijn gecreëerd. "Het gelijkheidsdenken is nu vast onderwerp van gesprek geworden op de werkvloer", vertelt programmadirecteur Peter van der Vorst in een interview met WOMAN INC.

Hij zegt dat hij zich bewust is van de verantwoordelijkheid die RTL heeft als het grootste mediabedrijf van Nederland. "Dat is soms best ingewikkeld. Niet iedereen zal zich in elk programma herkennen, maar iemand moet zich ook niet buitengesloten voelen. We willen dit zo goed mogelijk inrichten aan de voorkant. Als kijkers zich toch niet gerepresenteerd voelen, dan gaan we daar het gesprek over aan."

Volgens Van der Vorst probeert RTL voor meer diversiteit in talkshows te zorgen door bij te houden hoeveel mannen en vrouwen en hoeveel mensen met een migratieachtergrond aan tafel zitten. "Ook kijken we naar de toegankelijkheid van onze platformen voor mensen met een beperking, daar moeten we meer aan doen."

'We zijn nog vrij wit'

De focus ligt volgens Van der Vorst de aankomende vijf jaar op meer diversiteit binnen de teams. "Dat zorgt vanzelf voor meer diversiteit op je scherm. De man-vrouwverhouding is redelijk op orde, maar we zijn nog vrij wit en ik zou graag meer mensen met een beperking zien binnen onze teams. Het argument dat 'we ze niet kunnen vinden' geldt niet, we moeten anders zoeken."

Dat anders zoeken doet RTL nu al met de Videoland Academy, legt Van der Vorst uit. "Hier bieden we jonge makers een platform." De deelnemers worden begeleid bij het ontwikkelen van een scenario. Uiteindelijk worden er drie fictiefilms en een documentaireserie gemaakt. "Ik zou daar graag een echte opleiding van maken, waarmee we makers aan ons kunnen binden die normaal gesproken de weg naar een commercieel mediabedrijf niet zo snel zouden vinden of inslaan. Met als belangrijkste doel: het creëren van rolmodellen."

In 2020 stond er slechts één vrouw in de top tien van de meest gevraagde talkshowgasten. Foto: ANP

'Doel van NPO is een inclusief werkklimaat'

De NPO vertelt desgevraagd aan NU.nl dat er nog belangrijke stappen te zetten zijn om het media-aanbod en ook het personeelsbeleid van de publieke omroep diverser en inclusiever te maken.

"Ons gezamenlijke doel is meer diversiteit in beeld, achter de microfoon en achter de schermen. Maar het gaat ons ook om het realiseren van een inclusief werkklimaat", vertelt woordvoerder Thijs van Soest. "Dit vraagt de volle inzet van de gehele publieke omroep. Wat we daarbij belangrijk vinden is om via bewustwording, vanuit een intrinsieke motivatie, gedragsverandering te bewerkstelligen."

Van Soest vertelt dat bij de programmering rekening wordt gehouden met verschillende aspecten van diversiteit en inclusie. "We laten de voortgang op dit gebied meten door de Universiteit Antwerpen en de Universiteit van Amsterdam. Verder zetten we bijvoorbeeld in op (journalistieke) traineeships voor talenten uit alle hoeken van de samenleving."

Volgens Sherida Zorg, projectleider diversiteit en inclusie bij de NPO, is het traineeship een van de stappen die gaan helpen om het media-aanbod van de publieke omroep zowel voor als achter de schermen diverser en inclusiever te maken. "Het gaat vooral om meer mensen van niet-westerse afkomst, maar ook om meer mensen met een beperking aan het werk krijgen binnen de publieke omroep."

Omroep ZWART ging bewust op zoek naar vrouwelijke hoofdredacteur

Akwasi, medeoprichter van Omroep ZWART, noemt de aanwezigheid van de nieuwe omroep "een herinnering aan collega-omroepen", zodat die hun best gaan doen op het gebied van diversiteit en inclusie. "Tegelijkertijd betekent het feit dat Omroep ZWART er nu is niet dat het hele medialandschap diverser en inclusiever is geworden. Dat mag je niet alleen van ons verwachten."

Hij vertelt aan WOMAN INC. dat de omroep heel goed nadenkt over wie in beeld worden gebracht en wie achter de schermen werken. "Wij realiseerden ons dat we met twee mannen Omroep ZWART aan het besturen zijn. Toen we een hoofdredacteur zochten, hebben we daarom heel bewust de keuze gemaakt om alleen mensen die zich niet als man identificeren uit te nodigen voor een gesprek."

De conclusie van het onderzoek luidt dat het van belang is dat met name leidinggevenden in zowel de film- en televisiewereld als de nieuwsmedia zich bewust worden van de ongelijkheid achter de schermen en de rol die zij hierin kunnen spelen. Hierbij wordt onderstreept dat meer diversiteit achter de schermen uiteindelijk zal leiden tot diversiteit op beeld.

