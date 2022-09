Nieuw seizoen HNTM van start: 'Inclusiever maar niet zachtaardig'

Volgens jurylid Yolanda Hadid en presentatrice Loiza Lamers is het dertiende seizoen van Holland's Next Top Model (HNTM) 'inclusiever en diverser', maar ook 'warmer en liefdevoller' dan ooit. Een groot contrast met de eerste seizoenen van het programma, toen deelnemers om de haverklap te horen kregen dat ze te dik of te klein waren.

"In mijn seizoen zagen we echt nog wel een beetje de 'standaard' modellen. Dit seizoen zijn we veel inclusiever gegaan", vertelt Lamers in gesprek met Grazia. "We zijn veel meer op topmodel gaan kijken en op potentie, in plaats van naar maten, achtergronden of geaardheden."

In de eerste aflevering is direct te zien dat het gaat om een diverse cast. Zo doet er een transgender vrouw mee, zijn er vollere modellen gecast en hebben de deelnemers verschillende etnische achtergronden. "Je gaat hele diverse verhalen horen', zegt Lamers. "We gaan mensen zien die echt ergens voor staan."

Lamers in de finale van Holland's Next Top Model in 2015. Foto: ANP

'Proberen een voorbeeld te zijn voor mode-industrie'

Lamers was de eerste transgender-winnares van HNTM. In de uitzending van Jinek donderdagavond vertelt Hadid dat ze hoopt dat de diversiteit in de modellenwereld wordt voortgezet. "We proberen een voorbeeld te zijn door inclusief te zijn, maar ik weet niet of de rest van de mode-industrie volgt."

Het is namelijk over het algemeen nog steeds een "ouderwets beroep, met lange en dunne modellen", aldus de moeder van topmodellen Bella en Gigi. Lamers voelt dat de industrie inclusiever wordt, maar er is ook volgens haar "inderdaad nog een lange weg te gaan".

Niet alleen qua inclusiviteit is er een groot verschil met de vroegere seizoenen van HNTM, maar ook wat betreft de benadering van de modellen. In de tijd van Kim Feenstra werd deelnemers regelmatig verteld dat ze te klein, te dik of op een andere manier niet goed genoeg waren. Zo kreeg Feenstra in 2007 te horen dat ze niet mee mocht lopen met een show omdat ze "een veel te grove botstructuur had" en "te breed" was.

In dit nieuwe seizoen wordt op een respectvollere manier omgegaan met de modellen en lijkt het enkel te gaan om opbouwende kritiek. Ook presentatrice Lamers noemt het seizoen "warm en liefdevol". "Maar aan de andere kant is het ook niet per se zachtaardig, want het blijft natuurlijk Top Model."

Kritiek op Hadid om aanpak dieet dochters

Hadid kreeg zelf jarenlang de kritiek dat ze haar dochters te hard aanpakte en zelfs onzeker maakte. In 2012 was de familie te zien in de realityserie The real housewives of Beverly Hills. Fragmenten waarin Hadid met haar dochters praat over hun dieet als model gaan nog steeds het internet over.

In de video's is te zien dat Hadid tegen haar dochters zegt dat als ze zich slap voelen ze maar een paar amandelen moeten eten en ze daar goed op moeten kauwen. Op hun verjaardag mogen ze maar een minuscuul hapje taart eten.

Het voormalig topmodel is niet blij met hoe ze uit de verf kwam toentertijd. In een interview met de Telegraaf vertelt Hadid: "Iedereen die mij kent weet dat ik mezelf of mijn kinderen nooit heb uitgehongerd. Maar in deze show, waarin drama voorop staat, knippen ze de delen eruit waar ik meermaals tegen mijn dochters zeg: eet drie gezonde maaltijden. Je ziet het vaker in dit soort programma's, dat vrouwen door de makers als 'evil' worden afgeschilderd."

Yolanda Hadid samen met haar dochters Gigi en Bella. Foto: BrunoPress

Het laatste seizoen van HNTM was te zien in 2019 en werd gewonnen door Marcus Hansma. Lamers neemt het stokje als presentatrice over van Anna Nooshin, die het programma van 2017 tot en met 2019 presenteerde. Ook Yfke Sturm, Daphne Deckers en Anouk Smulders gingen haar voor. Hadid jureert samen met modeondernemer Guillaume Philibert Chin en fotograaf Philippe Vogelenzang.

Holland's Next Top Model is elke maandag te zien op Videoland.

