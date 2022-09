Peter Heerschop denkt na over voorstel Humberto Tan om column voort te zetten

Peter Heerschop gaat de komende weken nadenken over het voorstel om zijn column Lieve Marianne voort te zetten in het radioprogramma van Humberto Tan. Hij wil na zijn afscheid bij de zender een beslissing nemen.

Tan heeft Heerschop aangeboden Lieve Marianne voort te zetten in zijn radioprogramma. In de talkshow Humberto Op Zondag werd afgelopen zondagavond uitgebreid stilgestaan bij het naderende afscheid van Heerschop bij Radio 538.

De cabaretier begon met de reeks in 2002, toen hij met Evers voor Radio 538 naar de Olympische Spelen in Salt Lake City mocht. De naam van de column is een verwijzing naar olympisch schaatskampioene Marianne Timmer. Heerschop stopte eind 2018 al eens met de column. Edwin Evers vertrok destijds bij Radio 538. De cabaretier keerde enkele maanden later terug in de show die werd overgenomen door Frank Dane.