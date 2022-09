Russische krant verliest mediavergunning en mag niet meer publiceren

Een Russische rechtbank heeft de mediavergunning van de krant Novaya Gazeta ingetrokken. Dat komt voor het onafhankelijke nieuwsmedium in de praktijk neer op een publicatieverbod in Rusland.

Door onze entertainmentredactie

De Russische mediawaakhond had een zaak tegen Novaya Gazeta aangespannen, omdat de krant niet de juiste documenten zou hebben verstrekt met betrekking tot een wijziging van de eigenaar in 2006.

De uitspraak is volgens hoofdredacteur Dmitry Muratov politiek gemotiveerd. Hij zegt dat de krant in beroep zal gaan. De website blijft in de lucht, hoewel er tot nader orde geen nieuws op wordt gepubliceerd. Het bijbehorende magazine zal gewoon verschijnen. "We zeggen geen vaarwel", laat de hoofdredactie weten.

Novaya Gazeta besloot in maart onder druk van de autoriteiten in Rusland het werk neer te leggen. Dat gebeurde na de invoering van strenge regels voor berichtgeving over de oorlog in Oekraïne, die in Rusland officieel een "speciale militaire operatie" wordt genoemd. Veel onafhankelijke Russische media waren al onder druk gestopt met publiceren.

Hoofdredacteur Muratov was vorig jaar een van de winnaars van de Nobelprijs voor de Vrede. Hij kreeg de prestigieuze prijs toegekend wegens zijn inzet voor de vrijheid van meningsuiting. De krant werd in 1993 opgericht met geld dat oud-Sovjetleider Michail Gorbatsjov had ontvangen met het winnen van dezelfde Nobelprijs.

