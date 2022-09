Ruim 2 miljoen kijkers voor winst Verstappen, 1,1 miljoen zien comeback De Mol

Ruim 2,1 miljoen mensen hebben zondag op NPO1 gezien hoe Max Verstappen er met de winst vandoor ging bij de Grand Prix van Nederland in de Formule 1. Daarmee was de race het best bekeken programma van de dag, meldt Stichting KijkOnderzoek (SKO).

Door onze entertainmentredactie

De race was ook te zien bij streamingdienst Viaplay. De cijfers van deze dienst worden niet verstrekt aan SKO. Viaplay was maandagochtend niet bereikbaar voor commentaar.

De coureur van Red Bull won de race in Zandvoort voor het tweede jaar op rij. De wereldkampioen was de Britse Mercedes-coureur George Russell (tweede) en de Monegask Charles Leclerc van Ferrari (derde) te snel af. Het was voor Verstappen de tiende zege van het seizoen en zijn vierde op rij.

Zondagavond keerde Linda de Mol terug op televisie. De presentatrice was weer te zien in Postcode Loterij Miljoenenjacht nadat ze door beschuldigingen aan het adres van haar ex Jeroen Rietbergen haar werkzaamheden neerlegde. De Mol, die emotioneel werd tijdens haar terugkeer, wist 1,1 miljoen kijkers naar SBS6 te trekken.

Dagtopvijf van zondag 4 september 1. Nederlandse Grand Prix (NPO1) - 2.115.000 kijkers

2. NOS Journaal van 20.00 uur (NPO1) - 1.746.000 kijkers

3. Studio Sport Eredivisie (NPO1) - 1.294.000 kijkers

4. Nederlandse Grand Prix samenvatting (NPO1) - 1.144.000 kijkers

5. Postcode Loterij Miljoenenjacht (SBS6) - 1.120.000 kijkers

