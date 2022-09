Humberto Tan wil column Peter Heerschop voortzetten in zijn radioprogramma

Humberto Tan heeft cabaretier Peter Heerschop aangeboden zijn column Lieve Marianne voort te zetten in zijn radioprogramma. De presentator deed dit voorstel in zijn talkshow op RTL 4.

Edwin Evers en Marianne Timmer bedankten Heerschop voor zijn column. De cabaretier begon met de reeks in 2002, toen hij met Evers voor Radio 538 naar de Olympische Spelen in Salt Lake City mocht. Hij schreef de zogenaamde dagboekaantekeningen voor Timmer. Dat deed hij, omdat de schaatsster tijdens een interview vlak voor de Spelen had gezegd alleen op sport te willen focussen. "Dan hou ik het nieuws wel voor je bij", zei Heerschop toen. Het project is volgens de cabaretier uitgegroeid tot zeker vierduizend pagina's tekst.