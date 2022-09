Ik Hou van Holland zonder Linda de Mol start met 606.000 kijkers

Het nieuwe seizoen van Ik Hou van Holland, met Rob Kemps als nieuwe presentator, is van start gegaan met 606.000 kijkers. Het SBS6-programma staat daarmee op de achtste plek op de lijst met de best bekeken programma's van zaterdag, meldt Stichting KijkOnderzoek.

Het is het eerste seizoen zonder presentatrice Linda de Mol. De Mol kondigde in januari een mediapauze aan, nadat haar toenmalige vriend Jeroen Rietbergen was beschuldigd van seksueel wangedrag tijdens de opnames van The voice of Holland. Sindsdien was ze niet meer te zien op tv of op de cover van haar blad LINDA..