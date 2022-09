Anneke Sluiters krijgt vaste rol in hitserie Flikken Rotterdam

Actrice Anneke Sluiters heeft sinds deze week een vaste rol in hitserie Flikken Rotterdam. Zij werd vrijdagavond in de tweede aflevering van het zesde seizoen geïntroduceerd.

Sluiters studeerde in 2012 af aan de acteursopleiding van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Haar afstudeervoorstelling viel meteen in de prijzen. Daarna speelde Sluiters diverse voorstellingen bij onder meer Artemis en mugmetdegoudentand. Ook was de actrice te zien in bijrollen in Wiplala, Penoza en Tulipani.