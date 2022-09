Beau van Erven Dorens wil armoede bespreekbaar maken met nieuw programma

Beau van Erven Dorens werkt voor RTL aan een programma over armoede. In gesprek met het AD zegt Van Erven Dorens dat armoede "een groot probleem in Nederland is. Straks zijn er een miljoen mensen die daaraan lijden. Ik wil het onderwerp bespreekbaar maken."

Door onze entertainmentredactie

In het programma gaat de presentator gezinnen volgen die in financieel zwaar weer zitten. "Wij gaan helpen om deze gezinnen zichzelf te leren helpen. Als mensen in de schulden raken komen ze daar ontzettend moeilijk uit. Sterker nog, vaak lopen die schulden alleen nog maar verder op. Gezinnen kunnen er aan onderdoor gaan."

De naam van het programma is nog niet bekend, ook is nog niet duidelijk wanneer het programma op televisie te zien is. Eerder maakte Van Erven Dorens al soortgelijke programma's met een sociaal-maatschappelijke insteek. Met Beau Five Days Inside won hij de Televizier-Ring. Later maakte hij nog Het Amsterdam project, Het Rotterdam project en Beau in Floradorp.

