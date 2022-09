BBC doneert 1,6 miljoen aan goede doelen vanwege omstreden Diana-interview

De BBC heeft een bedrag van 1,4 miljoen pond (omgerekend zo'n 1,6 miljoen euro) gedoneerd aan goede doelen die zijn gelinkt aan de Britse prinses Diana. De omroep heeft dat gedaan vanwege de omstreden wijze waarop journalist Martin Bashir in 1995 een interview met de prinses wist te regelen.

Vorig jaar deed de BBC onderzoek naar de omstandigheden rond het gesprek in het programma Panorama. De omroep concludeerde in een rapport dat destijds is "verdoezeld" dat het interview was geregeld door "valse informatie" te verstrekken aan Diana.