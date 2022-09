Story staat ondanks klacht 'volledig' achter publicatie over Roxeanne Hazes

Story-hoofdredacteur Guido den Aantrekker blijft achter de publicatie over Roxeanne Hazes in zijn weekblad staan. De zangeres diende een klacht in bij de Raad voor de Journalistiek vanwege een artikel waarin wordt beweerd dat ze een leugenaar is. De zangeres eist een rectificatie en een principiële uitspraak van de Raad voor de Journalistiek.

Door onze entertainmentredactie

Den Aantrekker "staat volledig" achter de publicatie in Story, zegt hij tegen persbureau ANP. "Er is ons op dit moment niets bekend vanuit de Raad voor de Journalistiek", zegt hij. Volgens een woordvoerder van de Raad voor de Journalistiek klopt dat. "De klacht is binnengekomen. Als die voldoet aan alle criteria nemen wij contact op met de partij waartegen de klacht is ingediend. Wij moeten de klacht nog toetsen aan deze criteria."

Het gaat om een artikel dat op 20 augustus op de website van Story is geplaatst en in de papieren editie van afgelopen week stond. De kop van het artikel luidt "Roxeanne loog altijd al en doet dat nog steeds". Een soortgelijke tekst stond ook op de cover van het blad. Het blad schreef het artikel na uitspraken van Hazes over haar moeder Rachel in Beste Zangers. In het tv-programma zei de 29-jarige zangeres dat haar moeder haar alleen had gelaten na het overlijden van haar vader.

"Story is met dit artikel, dat vol aantoonbare leugens staat, wat ons betreft een grens overgegaan", liet advocaat Bernard Tomlow, die Hazes bijstaat, donderdag al weten. "Het blad wist dat de feiten anders lagen en heeft toch willens en wetens uitspraken van een vermeende huisvriend van de familie als feiten gepresenteerd."

De zangeres heeft bij de klacht een overzicht gedeeld van alle onwaarheden die volgens haar in het artikel staan. "Door dit te doen draagt Story bij aan een wereld waarin feiten niet meer tellen. Dat wil Roxeanne op alle manieren die in haar macht liggen tegengaan."

