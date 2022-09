Slavernij en oorlog: NPO verstopt de zware thema's niet voor kinderen

Kinderen zijn misschien wel de lastigst te bereiken groep kijkers, zeker nu ze zo veel verschillende kanalen tot hun beschikking hebben. De NPO speelt daar op in en gaat ook zwaardere thema's als slavernij en de oorlog in Oekraïne niet uit de weg. "Kinderen willen precies weten hoe het allemaal zit."

Door Maarten Hafkamp

Waar je 'vroeger' alleen de publieke omroep had als venster op de wereld, zijn er nu ook YouTube, sociale media en streamingdiensten die duizenden kinderprogramma's bieden. De publieke omroep moet daar in mee om kinderen toch te bereiken, legt genremanager kinderen Robert Fortuijn uit in gesprek met NU.nl.

Interactiviteit speelt daarbij een grote rol: de NPO doet actief onderzoek onder kinderen. Dan moet je soms concluderen dat je ergens mee moet stoppen. Zo kwam er eerder dit jaar een einde aan de vijftien jaar lopende jeugddramaserie SpangaS .

Fortuijn: "We konden er zelf eigenlijk moeilijk afscheid van nemen, terwijl kinderen die we het gevraagd hebben er duidelijk over waren. 'Ik vond het niet meer zo leuk en ik had het te druk, dus dan keek ik het niet meer', kwam het meest naar voren. Dan weet je genoeg."

Robert Fortuijn, genremanager van kindertelevisie voor de publieke omroep, wilde zelf niet stoppen met SpangaS.

'Bij André Kuipers zaten de kids te stuiteren'

Kinderen hebben het druk, daar moet je scherp op blijven, zegt Fortuijn. Toch zitten ze zeker nog wel voor de traditionele buis. Concreet wordt er bij de NPO op tv honderd miljoen uur per jaar naar kinderprogramma's gekeken. Ter vergelijking: op YouTube is dit 29 miljoen. Een behoorlijk verschil dus.



"Er wordt nog altijd heel goed lineaire tv gekeken, zoals naar het Jeugdjournaal. Dat wordt dagelijks overspoeld met fanmail. Het is mooi om te zien dat het nieuws fans heeft."

Daarnaast kijken kinderen ook vaak met hun ouders naar tv, zoals op zaterdagavond Heel Holland Bakt Kids. Binnenkort keert spelshow Waku Waku na jaren terug. "Dat heeft een grote nostalgiefactor, maar voor kinderen is het gewoon een leuke dierenquiz." Fortuijn noemt ook Last Family Standing dat hij omschrijft als een Expeditie Robinson voor gezinnen.

Uit de tv-onderzoek onder kinderen kwam een leuk idee naar boven: een quiz met André Kuipers. Dat idee werd door de NPO uitgewerkt, waarin de ruimtevaarder de kijkers meeneemt op een virtuele reis naar Mars in Space Challenge (KRO-NCRV). "Bij de opnames zaten veertig stuiterende kids, die helemaal fan zijn van alles rond ruimtevaart. In de app kunnen ze thuis meespelen en badges winnen. De generatie kinderen van nu gaat waarschijnlijk meemaken dat er echt een reis naar Mars komt. Dat spreekt enorm tot de verbeelding."

De duurste serie ooit Het populaire boek Lampje van schrijver Annet Schaap over een vuurtorenwachtersdochter en een zeemeerminnenzoon wordt een serie op NPO Zapp. Volgens Robert Fortuijn is het de duurste serie ooit (3 miljoen euro).

Voor de allerkleinsten brengt NPO Zappelin twee nieuwe kleuterspelshows. Boswachter Tim presenteert de Beestenbrigade Battle (KRO-NCRV): een spelprogramma over de natuur waarin elke aflevering een dier centraal staat. Nieuw is ook PatsBoemKledder! (NTR), een spectaculaire spelshow met poppen voor kleuters over techniek.

Een scène uit de serie Lampje, de duurste kinderserie ooit op de NPO.

'Kinderen vragen hoe het zit met dictators en democratie'

NPO Zapp probeert content te maken rond thema's die voor kinderen relevant zijn. Ook als het zwaardere onderwerpen zijn. De digitale serie Kofi's Tori (EO) vertelt het verhaal van een jonge slaaf Kofi, die over zijn leven vlogs maakt.. Hij leeft en werkt als tot slaaf gemaakte op een plantage, wordt verliefd en doet een vluchtpoging. Het is gebaseerd op een waargebeurd verhaal.



Waarom koos de NPO specifiek dit thema? Fortuijn: "Dit is een verhaal dat verteld moet worden, ook in het licht van wat er speelt rond Black Lives Matter en Ketikoti. Kinderen willen precies weten wat er destijds gebeurd is en waarom dit nu weer zo speelt."

Dat geldt ook voor de oorlog in Oekraïne. "De vraag kwam hoe het nou zit met dictators en democratie. Dat zijn abstracte begrippen voor kinderen die we graag concreet willen maken. Dat paste mooi bij presentator Tim den Besten, die altijd al eens wilde uitzoeken hoe je een eigen land begint."



Den Besten is in november daarom te zien met Timmyland (VPRO), waarin hij "eigen baas is en heerst zoals een kind zou doen". Hij krijgt hulp uit de politiek en het koninklijk huis en heeft een eigen munt.



"Op deze manier wordt het tastbaar voor kinderen. Zo willen we vaker grote, moeilijke thema's verpakken, zonder dat het ze opgedrongen wordt."

Aanbevolen artikelen