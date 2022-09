Slechts drie op de tien mensen op tv zijn vrouw: nog steeds nauwelijks diversiteit

Maar drie op de tien personen die in Nederlandse nieuwsmedia verschijnen zijn vrouw. Binnen de groep vrouwen die wel in de media komen, is er weinig diversiteit. Slechts een minderheid van de vrouwen is niet-heteroseksueel of van kleur, meldde onderzoeker Sander Heithuis donderdag in het NPO Radio 1-programma De Nieuws BV.

Door onze entertainmentredactie

Vrouwen zijn vooral minder vaak op televisie te zien dan mannen door hun afwezigheid in Nederlandse talkshows. In 2020 stond er slechts één vrouw in de top tien van de meest gevraagde talkshowgasten.

Heithuis schreef voor de belangengroep WOMEN INC. het rapport Blikopener, over representatie in de Nederlandse media. De cijfers zijn gebaseerd op een peiling onder 251 mediamakers in Nederland. Bijna de helft van hen voelt nu meer druk vanuit de maatschappij om een representatiever beeld van mannen en vrouwen te creëren dan vijf jaar geleden.

Ook denkt bijna de helft van de mediamakers dat zij zelf geen onbewuste vooroordelen hebben als ze gasten vragen voor een programma of gesprek. Van de mediamakers die denken dat ze wel vooroordelen hebben, denkt er slechts een op de vijf dat deze vooroordelen invloed hebben op hun gastenkeuze.

Van de ondervraagden denkt 60 procent dat in Hilversum nu meer aandacht voor inclusiviteit is dan vijf jaar geleden. 57 procent zegt rekening te houden met diversiteit onder vrouwen, bijvoorbeeld op het gebied van etniciteit, seksualiteit en leeftijd.

'Vrouwen onderschatten zichzelf'

Programmamaker Floor Doppen, die jarenlang voor Op1 werkte en nu strijdt voor meer diversiteit in Hilversum, zei in De Nieuws BV dat "vrouwen zichzelf systematisch onderschatten, terwijl mannen zichzelf juist vaak te veel kennis van zaken toebedelen".

Mede daarom zeggen mannen eerder ja als zij een uitnodiging krijgen voor bijvoorbeeld een talkshow, denkt Doppen. "Mannen zeggen eerst: 'O ja, ik kan wel!' En vragen dan pas: 'Waar gaat het eigenlijk over?'"

