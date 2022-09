Onze Boerderij met Yvon Jaspers nu al 'achterhaald', maar komt toch op tv

Onze boerderij: en nu zelf is volgens presentatrice Yvon Jaspers nu al ingehaald door de actualiteit. Toch besloot de KRO-NCRV het nieuwe programma, waarvan zaterdag de eerste aflevering verschijnt, gewoon uit te zenden. In de serie zal de 'boerenproblematiek' eventjes aangestipt worden, maar Jaspers trekt geen politiek jasje aan.

Door onze entertainmentredactie

"Wat is het plan?" vraagt boerin Bertie. "Ik heb natuurlijk helemaal geen plan", antwoordt Jaspers. Een voetbalelftal aan boeren, die de presentatrice bij Boer zoekt Vrouw ontmoette, helpt de presentatrice in Onze boerderij: en nu zelf haar eigen boerderijtje te beginnen. Dat gaat niet zonder slag of stoot.

Of ze de juiste grond heeft voor haar varkens, vraagt Jaspers zich bijvoorbeeld af. Ze haalt opgelucht adem nadat haar aarde door een kenner wordt goedgekeurd. In het volgende shot springt een koe over een gammel hekje. Wanneer iemand haar probeert terug te krijgen, strompelt het beest zó de sloot in.

Problemen genoeg dus, maar er is één probleem waar je Jaspers in de preview niet over hoort: stikstof. De stikstofdoelen van het kabinet, om de schadelijke gevolgen ervan te beperken, leiden bij Nederlandse boeren tot veel protest. Zij worden gevraagd om een belangrijke rol te spelen in het beperken ervan.

Onze Boerderij was altijd al omstreden

Publieke omroepen zoals de KRO-NCRV houden zich in amusementsprogramma's vaak ver van politieke kwesties. Maar het is niet altijd mogelijk een programma in de luwte te houden. Onze Boerderij is al sinds de start in 2018 omstreden. Presentatrice Jaspers heeft sinds 2015 een contract met ForFarmers: een multinational met een miljardenomzet, de grootste veevoerfabrikant van West-Europa én financierder van de boerenprotestclub Agractie.

Dat zorgde toen al voor veel kritiek op haar deelname aan Onze Boerderij. Jaspers mengt zich niet vaak in die mediastorm en trok destijds haar eigen plan. Ze dreigde te stoppen met de populaire datingshow Boer zoekt Vrouw als ze de zes afleveringen van Onze Boerderij niet mocht maken.

Er zijn sindsdien vijf seizoenen van Onze Boerderij verschenen. De KRO-NCRV gaf hiervoor in 2018 nog als rechtvaardiging dat een amusementsprogramma (zoals Boer zoekt Vrouw) niet meer zonder verdieping kan. Nu de discussie over Onze Boerderij door de stikstofproblematiek opnieuw oplaait, verspreidt de omroep een schriftelijk interview met Jaspers. Dat document kreeg NU.nl ook toegestuurd als reactie op vragen over het nieuwe seizoen.

Yvon Jaspers: "Ben je voor of tegen de natuur? Ben je voor of tegen boeren?"

Jaspers wil nuance brengen

"Een gesprek dat je voert in april kan in september alweer achterhaald zijn", zegt Jaspers in het interview, waarvan delen vorig jaar al werden gepubliceerd. "Maar vanzelfsprekend gaan we de huidige problematiek waar boeren mee te maken hebben niet uit de weg en sturen we bij waar nodig."

Het blijft onduidelijk hoe er precies bijgestuurd zal worden. Jaspers: "We filmen wat er dagelijks op Onze boerderij gebeurt. Al die boeren die mij komen helpen hebben natuurlijk hun eigen verhaal, hun eigen vragen en hun eigen leven dat op die manier ook in het programma komt. Wat ik doe is door middel van onze programma's de nuance bij de kijker laten zien."

Volgens KRO-NCRV zijn de stikstofproblemen inderdaad besproken in de afleveringen. "De problematiek waar een boer mee te maken heeft in zijn bedrijfsvoering is breed. Dat ervaart Yvon al direct bij aanvang in de eerste aflevering", laat de omroep weten aan NU.nl.

'Niet één goede manier van boeren'

In het voorgepubliceerde interview zegt Jaspers ook nog: "In mijn ogen bestaat er niet slechts één goede manier van boeren. Er is ruimte en behoefte aan verschillende manieren. Soms lijkt het alsof je als buitenstaander moet kiezen. Ben je voor of tegen de natuur? Ben je voor of tegen boeren? Ik denk dat vrijwel iedereen in Nederland voor beiden is."

"Dit stikstofprobleem is van jou, van mij, van ons allemaal", concludeert ze. "Verder laat ik deze ingewikkelde transitie waar we nu in zitten over aan experts."

De eerste aflevering van Onze Boerderij is zaterdagavond om 19.00 uur te zien op NPO 1. Een kleine verhuizing, want voorheen werd het uitgezonden om 21.30 uur op zondagavond. "De vorige reeksen van Yvon werden goed bekeken en dat we hopen dat dat weer zo is", aldus KRO-NCRV.

