Fout Maar Goud met Chantal Janzen trapt af met 815.000 kijkers

Fout Maar Goud is donderdag van start gegaan met 815.000 kijkers. De nieuwe spelshow op RTL 4 is daarmee goed voor de vijfde plek in de top tien van best bekeken programma's van de dag.

Door onze entertainmentredactie

De spelshow staat in het teken van guilty pleasures. Presentatrice Chantal Janzen wordt bijgestaan door teamcaptains Gerard Joling en Marieke Elsinga. Beide teams hebben als doel de mysteryguest van het andere team te ontmaskeren. Dat doen ze door meerdere spellen te spelen.

Fout Maar Goud verloor de strijd op primetime van Beste Zangers (NPO1). De aflevering waarin zanger Nielson centraal stond, was goed voor bijna 1,1 miljoen kijkers.

Dagtopvijf van donderdag 1 september 1. NOS Journaal van 20.00 uur (NPO1) - 1.671.000 kijkers

2. Beste Zangers (NPO1) - 1.095.000 kijkers

3. RTL Nieuws van 19.30 uur (RTL 4) - 1.065.000 kijkers

4. Dit Was Het Nieuws (NPO1) - 884.000 kijkers

5. Fout Maar Goud (RTL 4) - 815.000 kijkers

