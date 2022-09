Roxeanne Hazes dient klacht in tegen Story bij Raad voor Journalistiek

Roxeanne Hazes heeft een klacht ingediend bij de Raad voor de Journalistiek tegen het blad Story. De advocaat van de zangeres heeft een bericht van RTL Boulevard hierover bevestigd.

Het gaat om een artikel dat Story op 20 augustus op zijn website plaatste. Ook stond het in de papieren editie van afgelopen week. De kop van het artikel luidt: "Roxeanne loog altijd al en doet dat nog steeds". Een soortgelijke tekst stond ook op de cover van het blad. De zangeres eist een rectificatie en een principiële uitspraak van de Raad voor de Journalistiek.

"Story is met dit artikel, dat vol aantoonbare leugens staat, wat ons betreft een grens overgegaan", aldus raadsman Bernard Tomlow. "Het blad wist dat de feiten anders lagen en heeft toch willens en wetens uitspraken van een vermeende huisvriend van de familie als feiten gepresenteerd."

"Door dit te doen draagt Story bij aan een wereld waarin feiten niet meer tellen. Dat wil Roxeanne op alle manieren die in haar macht liggen tegengaan", zegt de advocaat. De zangeres heeft bij de klacht een overzicht gegeven van alle onwaarheden die volgens haar in het artikel staan.

De zangeres heeft er volgens de raadsman bewust voor gekozen een klacht bij de Raad in te dienen en niet naar de rechter te stappen. "Wij willen dat de Raad duidelijk maakt dat ook dit soort bladen of juicekanalen verplicht zijn journalistieke waarden als check en dubbelcheck of hoor- en wederhoor te respecteren", stelt Tomlow.