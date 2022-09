Mart Hoogkamer krijgt eigen tv-programma over après-skihits

Het programma dat de 24-jarige Hoogkamer gaat presenteren heet Mart op de Piste en is vanaf eind oktober te zien op NPO3.

In zijn show ontvangt de zanger gasten met wie hij een après-skihit wil maken op een wintersportlocatie. De opnames zijn inmiddels afgerond. Het is nog niet bekend welke artiesten in het programma te gast zijn.