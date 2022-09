Linda de Mol na pauze weer terug op televisie: is haar agenda al vol?

Na een mediastilte keert Linda de Mol zondag na bijna driekwart jaar weer terug op televisie met een nieuwe reeks van Miljoenenjacht. Betekent dit dat de presentatrice haar werkzaamheden weer volledig oppakt en ze niet weg te slaan is van tv?

Door Danja Koeleman

In januari kondigt De Mol aan voor onbepaalde tijd een mediapauze in te lassen. Haar vriend Jeroen Rietbergen wordt beschuldigd van seksueel wangedrag tijdens opnames van The voice of Holland. De media-aandacht voor Rietbergen, maar ook voor de presentatrice is enorm. Daarom besluit ze een mediastilte te houden en voorlopig een streep te halen door haar werk. "In de hoop dit een plek te kunnen geven. Ik vraag iedereen mijn gezin met rust te laten."

De nieuwe reeks van Miljoenenjacht wordt uitgesteld en de opnames van Ik hou van Holland liggen stil. Maar ook andere werkzaamheden worden tijdelijk neergelegd. Zo is de presentatrice lange tijd niet te zien op de cover van haar blad LINDA. en komt haar voorwoord te vervallen. Voor andere interviews of mediaoptredens bedankt ze eveneens.

In juni wordt bekend dat De Mol toch weer terugkeert op televisie. Op zondag 4 september is ze weer te zien met het eerder uitgestelde seizoen van Miljoenenjacht.

Linda de Mol in de studio van Miljoenenjacht.

Maar een andere Linda-klassieker, Ik hou van Holland, moet het (voorlopig) zonder de presentatrice doen. De presentatie van de quiz wordt komend seizoen overgenomen door Snollebollekes-zanger Rob Kemps. Of hij ook de presentatie van toekomstige seizoenen op zich neemt, is niet bekend. De 36-jarige zanger en presentator spreekt van het "vervangen van Messi". "Ik vind het daarom een enorme eer dat Linda het mij toevertrouwt en ik heb er megaveel zin in."

Ook keert De Mol in september terug op en in haar blad LINDA. Ze staat op de cover van het oktobernummer, dat vanaf 21 september in de winkels ligt. Ook schrijft ze dan weer het voorwoord. In de toekomst is de bladenmaker wel minder vaak op de cover van het blad te zien. Dat was voor het The Voice-schandaal al het plan, maar volgens hoofdredacteur Karin Swerink hebben "de gebeurtenissen dit proces versneld".

Naast Miljoenenjacht komt er binnenkort nog een programma op SBS waarin De Mol te zien is. De afgelopen maanden is ze druk bezig geweest met de opnames van Five Live, een nieuwe comedyserie die zich afspeelt achter de schermen van de Nederlandse televisiewereld. De Mol speelt een presentatrice die samen met haar ex-man (Waldemar Torenstra) het gezicht is van de dagelijkse talkshow Five Live. Voor de camera lijken ze een harmonieuze relatie te hebben. Maar zodra ze klaar zijn met de opnames, blijft daar niet veel van over. Five Live is vanaf begin oktober te zien.

De Mol heeft er zin in om weer televisie te maken. "Heerlijk om weer voor de camera te staan", zegt ze in de promovideo die SBS maakte voor het nieuwe televisieseizoen.

De presentatrice zal nog wel even wegblijven van interviews en andere mediaoptredens. Over de toekomst van andere programma's, zoals Deze Quiz is Voor Jou en Dating Quiz, is volgens Talpa nog niets bekend. "Linda heeft aangegeven vooralsnog alleen een nieuwe reeks van Miljoenenjacht te willen presenteren en daarnaast werkt zij momenteel aan Five Live. Mocht dit veranderen, dan laten wij dat weten."

