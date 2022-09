Edson da Graça gaat komende twee jaar aan de slag bij RTL

Edson da Graça maakt een overstap naar de commerciële omroep. De veertigjarige komiek en presentator heeft donderdag een contract getekend en gaat de komende twee jaar televisie maken voor RTL.

Da Graça gaat deel uitmaken van de jury van Holland's Got Talent en wordt de presentator van Matched by Mom, een nieuwe datingshow op Videoland.

"Ik krijg de mogelijkheid om mezelf te ontwikkelen en de volgende stappen te zetten in mijn carrière", zegt de presentator over de nieuwe stap in zijn carrière. "Na een aantal jaren voor verschillende omroepen en zenders gewerkt te hebben, voelt dit als de juiste richting."