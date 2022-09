Ivo van Breukelen verlaat Radio 538

Ivo van Breukelen en Radio 538 gaan uit elkaar. De dj heeft ervoor gekozen om de zender te verlaten, bevestigt een woordvoerder.

Talpa Radio, waar 538 onder valt, zegt Van Breukelen dankbaar te zijn voor de acht jaar dat hij onderdeel was van de zender. Hij presenteerde naast Dance Department onder meer de 538 TOP 50. Het is vooralsnog niet bekend wat Van Breukelen nu gaat doen of waarom hij vertrekt.