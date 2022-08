Zembla moet van rechter uitspraken over granuliet verder rectificeren

Een rechter heeft besloten dat Zembla uitspraken die door een deskundige werden gedaan in het BNNVARA-programma, verder moet rectificeren. De makers van het programma waren al tijden in een juridische strijd verwikkeld met het bedrijf Graniet Import Benelux (GIB).

In het programma werd beweerd dat de top van Rijkswaterstaat eind 2019 het bedrijf GIB ((ook handelend onder de naam Bontrup) heeft toegestaan duizenden tonnen afvalstoffen in een natuurplas in Gelderland te dumpen. Oud-milieuofficier van justitie, Gustaaf Biezeveld, kwam hierbij aan het woord en sprak van het opzettelijk plegen van strafbare feiten.