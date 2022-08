Rechter beslist dat Zembla uitspraken over granuliet verder moet rectificeren

Een rechter heeft besloten dat het BNNVARA-programma Zembla uitspraken die door een deskundige werden gedaan in een uitzending verder moeten worden gerectificeerd. De makers van het programma waren al tijden in een juridische strijd verwikkeld met het bedrijf Graniet Import Benelux (GIB).

Door onze entertainmentredactie

In het programma werd beweerd dat dat de top van Rijkswaterstaat eind 2019 het bedrijf GIB ((ook handelend onder de naam Bontrup) heeft toegestaan duizenden tonnen afvalstoffen in een natuurplas in Gelderland te dumpen. Oud-milieuofficier van Justitie, Gustaaf Biezeveld, kwam hierbij aan het woord en sprak van het opzettelijk plegen van strafbare feiten.

De rechter oordeelt dat Zembla onrechtmatig heeft gehandeld tegenover het bedrijf. De uitzending is niet met de van BNNVARA te verwachten zorgvuldigheid tot stand gekomen. Biezeveld werd al eerder veroordeeld tot het rectificeren van zijn uitspraken. Zembla had die rectificatie destijds overgenomen. De rechter heeft nu geoordeeld dat er een aanvullende rectificatie moet komen. Hierin staat onder meer dat de uitspraak van Biezeveld zonder voldoende feitelijke basis in de uitzending was opgenomen. De makers van Zembla hebben zeven dagen de tijd deze rectificatie te plaatsen.

GIB had bezwaar tegen meerdere uitzendingen en media-uitingen van Zembla over granuliet, het restproduct dat vrijkomt bij de productie van steenslag door het bedrijf. De rechter oordeelde dat er enkel een rectificatie nodig was van de uitspraken van Biezeveld.

Zembla werd eerder al door de Raad voor de Journalistiek (RVJ) op de vingers getikt over de uitzending. Zij noemden de uitzending "eenzijdig", "deels onzorgvuldig", "onevenwichtig" en "tendentieus". BNNVARA is het daar niet mee eens en besloot daarop de RVJ niet langer te erkennen.

