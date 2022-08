Albert Verlinde gestopt bij Shownieuws, laatste uitzending was al in juli

Albert Verlinde keert niet meer terug bij Shownieuws. Hij kan zijn rol als deskundige in het programma niet meer combineren met zijn andere werkzaamheden, bevestigt een woordvoerder van Talpa aan De Telegraaf . Verlinde was in juli voor het laatst te zien in het SBS-programma.

Door onze entertainmentredactie

"Enige tijd geleden heeft Albert aangegeven dat de late avonden bij Shownieuws niet meer zijn te combineren met zijn andere werkzaamheden", legt de woordvoerder van Talpa uit. Verlinde is werkzaam als theaterproducent en zit in de gemeenteraad van Vught. "in goed onderling overleg is daarom besloten dat Albert vanaf medio juli zou stoppen als entertainmentdeskundige bij het programma."

Verlinde zegt in gesprek met De Telegraaf dat het mooi is geweest. "Dat hakt erin, die avonden. Mijn contract liep tot mei volgend jaar, maar in goed overleg heb ik besloten om eerder te stoppen. Het team ga ik ontzettend missen."

Verlinde was van 2001 tot en met 2016 al te zien als entertainmentdeskundige bij RTL Boulevard. In 2019 stapte hij over naar Talpa waar hij vanaf in Shownieuws te zien was. In de jaren negentig was hij ook al werkzaam bij SBS, waar hij destijds Showbizz, Show en zo en Hart van Nederland maakte.

Aanbevolen artikelen