NPO-ombudsman: NOS Nieuws besteedt genoeg aandacht aan klimaat

De bewering van XR Nieuwsmedia dat NOS Nieuws het belang van klimaatberichtgeving miskent, is volgens de ombudsman van de publieke omroepen niet gegrond. Uit een analyse blijkt dat de omroep de afgelopen jaren met eigen verhalen op diverse platforms over het klimaat heeft bericht.

In februari dit jaar had XR Nieuwsmedia, een uit actiegroep Extinction Rebellion voortgekomen groep "bezorgde burgers en journalisten", beweerd dat de NOS "onvoldoende aandacht aan nieuws en actualiteit over de klimaatcrisis en ecologische crisis" besteedt. Ook zouden er te weinig mensen met kennis van het onderwerp bij de omroep werken.