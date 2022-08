Johnny de Mol verschijnt in oktober weer op televisie

Johnny de Mol keert terug op de buis. De presentator kondigde in april aan voorlopig te stoppen met zijn talkshow HLF8 na beschuldigingen van seksueel misbruik. Op SBS6 zal hij vanaf woensdag 12 oktober weer te zien zijn met het programma Restaurant Misverstand, zegt Talpa dinsdag.

In Restaurant Misverstand runnen relatief jonge mensen met verschillende vormen van dementie gezamenlijk een eetcafé. De meesten hebben geen ervaring in de horeca. In voorgaande seizoenen van het programma werden zij bijgestaan door chef-kok Ron Blaauw en De Mol als presentator.