Willie Wartaal gaat volgend jaar solo het theater in

Willie Wartaal staat met Moederdag voor het eerst in zijn eentje op de planken. De theatervoorstelling gaat over onder anderen zijn verslaafde moeder en is vanaf februari volgend jaar door heel Nederland te zien.

Door onze entertainmentredactie

Het programma bevat grappen, maar ook serieuze verhalen over het leven van Olivier Locadia, zoals de rapper in het echt heet. Hij had een moeilijke jeugd met een aan drugs verslaafde moeder. Wartaal vertelt in de voorstelling over zijn levenslessen en de muziek die hij maakte.

Wartaal werd in 2005 bekend als lid van De Jeugd Van Tegenwoordig. De hiphopact scoorde hits als Watskeburt?!, Sterrenstof, Get Spanish en Hollereer.

De rapper bracht in de afgelopen zeventien jaar meerdere singles en albums uit, zowel solo als met De Jeugd Van Tegenwoordig. Hij verkocht in totaal meer dan 350.000 exemplaren. De laatste tour van De Jeugd Van Tegenwoordig dateert van 2019.

Wartaals eerste theatershow begint op 2 februari 2023 in het Zuid-Hollandse Brielle en eindigt op 8 mei 2023 in de Kleine Komedie in Amsterdam. "Een avond in het hoofd van Willie Wartaal, wie wil dat nou niet?", zegt hij er zelf over. De kaartverkoop is inmiddels gestart.

