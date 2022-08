De slimste mens verhuist, fake news uit den boze: dit brengt de NPO dit najaar

De NPO gaat de tv-zenders NPO1, 2 en 3 verder aanscherpen. Er komen veel nieuwe programma's, andere programma's (zoals De slimste mens) verhuizen naar andere netten en er wordt ingezet op grotere wisselwerking tussen de verschillende kanalen. Dat vertelt directeur Video Frans Klein in gesprek met NU.nl.

Door Maarten Hafkamp

De NPO zet in op verdere vernieuwing, blijkt dinsdagmiddag uit de seizoenspresentatie 2022/2023 in Hilversum. Vlaggenschip NPO1 blijft de brede zender die generaties bij elkaar moet brengen, ofwel ook meer jongeren moet trekken. Een lijn die al eerder was ingezet door bijvoorbeeld Arjen Lubach naar dat net te halen.

NPO2 wordt nog meer de zender voor verdieping, verbeelding en cultuur. De zender moet de "wat oudere" doelgroep bedienen. NPO3 moet nadrukkelijker een kweekvijver zijn met nieuwe programma's en talent.

Het zichtbaarst in deze aanscherping is dat een aantal programma's wisselt van net. Consumentenprogramma's Radar en Kassa gaan net als Opsporing Verzocht van NPO1 naar NPO2. De slimste mens en Keuringsdienst van waarde gaan naar NPO1. "Dat doen we omdat we juist dat jonge profiel wat willen verscherpen", legt Klein uit.

"Ja, De slimste mens trekt juist ook jongere kijkers, ondanks de twee seniore presentatoren. Ik krijg dan de vraag of dit de vernieuwing en verjonging is waar de publieke omroep naar moet streven. Maar het publiek gaat uiteindelijk voor authenticiteit, zoals bij De slimste mens. Het gaat niet altijd om het jonge gezicht, maar vooral of je geloofwaardig bent."

'De kunst van het vertellen gaan we vaker beoefenen'

In het algemeen is vernieuwing volgens Klein wel de "levenslijn van de publieke omroep". Dat geldt voor nieuw talent, maar ook voor de programmering. Het verhaal van Nederland, waarin Daan Schuurmans de kijkers door de vaderlandse geschiedenis leidt, is hier een goed voorbeeld van.

De NPO wil de grote verhalen zo toegankelijk mogelijk maken, benadrukt Klein. "Die kunst van het vertellen gaan we vaker beoefenen. Ook willen we het publiek meer betrekken." Hij noemt het nieuwe programma De Nieuwe Vermeer (Omroep MAX), waarin creatief Nederland wordt opgeroepen de zes vermiste werken van de beroemde Nederlandse schilder te reconstrueren.

"Informatie overbrengen en kunst en educatie een nieuwe impuls geven zien wij als belangrijke taak. Daarnaast moeten we tussen de toegenomen concurrentie van onder meer streamingdiensten kijken wat de plaats van de publieke omroep is. Dat gaat uiteindelijk toch over inhoud, relevantie en kwaliteit."

NPO-directeur Frans Klein noemt De Nieuwe Vermeer als een programma waarbij het publiek meer wordt betrokken.

Uitbreiding voor NPO Start

Naast programma's voor de 'normale' televisie maakt de NPO ook steeds vaker content die speciaal bedoeld is voor online kanalen.

Neem Rampvlucht, de nieuwe dramaserie over de Bijlmerramp. Klein: "Naast de tv-serie volgen onder meer ook een documentaire en een podcast. Dat doen we met meer producties. We hebben in het kader van het experiment De slimste mens: All Stars voor NPO Start gemaakt, wat tegelijkertijd met het nieuwe seizoen op tv liep. Ook van de serie Au Pairs komt straks een 'vips'-variant online."

Ergens dit jaar krijgt de publieke omroep zeer waarschijnlijk een go uit Den Haag om streamingdienst NPO Start uit te breiden. Op het platform komt dan ook content die niet per se op tv te zien is, of die je eerder kunt zien.

De tv-directeur ziet dat het kansen biedt voor de omroepen en producenten, maar plaatst ook een kanttekening. "We moeten het doen met hetzelfde budget als we nu hebben. Als we kiezen voor nieuwe content op NPO Start, zullen we linksom of rechtsom programma's die op de tv-kanalen te zien zijn moeten loslaten."

Nieuwe programma's op de NPO Op NPO1 komen naast de succesnummers veel nieuwe titels, zoals de dramaseries De stamhouder en Rampvlucht over de Bijlmerramp. Verder het tweeluik ANKIE de olympische weduwe, over de aanslag tijdens de Spelen in München in 1972. De slimste mens en Keuringsdienst van waarde zijn volgend jaar op NPO1 te zien. Ook gaat de zender op zoek naar twee grote nieuwe amusementsprogramma's.

De ruimte voor vernieuwing op NPO1 ontstaat mede door een aantal grote titels naar NPO2 te halen. Programma's als Radar, Kassa en Opsporing Verzocht moeten helpen het profiel van die zender te versterken. Met komend seizoen verder onder meer de documentaire Een gat in mijn hart of Breuklijnen van Sinan Can.

Nieuw op NPO3 is onder meer Poldermocro's, over de identiteitscrisis waar veel jonge Marokkanen mee worstelen. Waku Waku keert terug en kinderen kunnen online live meespelen met de Space Challenge-expeditie naar Mars van André Kuipers.

'Hoop dat we een nieuwe vorm vinden voor Ongehoord Nederland'

Klein prijst de nieuwsvoorziening op de publieke kanalen, zowel op tv als digitaal. Zeker in tijden waarin de wereld verandert, zich veel crises aandienen en fake news een steeds grotere rol speelt. Zo kreeg de nieuwe omroep Ongehoord Nederland een geldboete na klachten bij de Ombudsman wegens het verspreiden van onjuiste informatie. Hoe gaat Klein met die kwestie om?

"Ik blijf buiten de formele discussie, omdat die ook juridische aspecten heeft", legt Klein uit. "Maar ik hoop dat we een nieuwe vorm kunnen vinden waarin het geluid van Ongehoord Nederland wel hoorbaar en zichtbaar is, zonder dat dit leidt tot onderlinge controverse. We blijven in gesprek met elkaar over wat wel en niet kan."

Feiten blijven de basis bij nieuwsprogramma's op de NPO, gaat hij verder. "Veel van die feiten zijn gebaseerd op de wetenschap. Dat gemeenschappelijk kader moet wel door iedereen gedragen worden. Het betekent niet dat je niet af en toe een mening mag ventileren."

Frans Klein wil zich niet mengen in de discussie over de inhoud van de programma's van Ongehoord Nederland.

'Talkshow Khalid & Sophie moet gaan groeien'

Is Klein tevreden over de talkshows Op1 en Khalid & Sophie? "We zien dat de belangstelling van het publiek in Op1 ook in de zomer niet afnam. Ik geloof dat het publiek het waardeert dat we dagelijks net weer vanuit een ander perspectief de actualiteit bespreken en duiden. Dat hoort bij een pluriform bestel."

Khalid & Sophie heeft nog wat meer moeite met het vinden van een groot kijkpubliek. Het is een kwestie van "nog even doorbouwen", zegt Klein. "We kijken of er groei in zit en of het publiek het programma op de agenda krijgt en houdt. Als dat lukt, hebben ze hun plek gevestigd."

Talkshow M werd afgelopen voorjaar gestaakt, maar er komt geen soortgelijk programma voor terug. "We hoeven niet per se vroeg op de avond een talkshow te doen. We zijn nog op zoek naar de juiste mix."

Het is belangrijk samen aandacht te geven aan de grote maatschappelijk vraagstukken van deze tijd, onderstreept de NPO-directeur. Daarmee doelt hij onder andere op de problemen in Ter Apel en de stikstofcrisis.

"Ik denk dat we er soms te snel van uitgaan dat iedereen weet waar die discussies over gaan. Bij de stikstofproblematiek bijvoorbeeld. Mijn wens is dat we een extra stap doen om meer informatie te geven om een gezond debat te kunnen voeren."

Aanbevolen artikelen