1.032.000 mensen keken naar Jinek-uitzending met Nick & Simon

De eerste aflevering van het nieuwe seizoen van de talkshow Jinek heeft maandag 1.032.000 kijkers naar RTL 4 getrokken, meldt Stichting KijkOnderzoek (SKO). Presentatrice Eva Jinek had in haar eerste aflevering onder anderen het muziekduo Nick & Simon te gast. Zij vertelden voor het eerst over de aanstaande breuk.

Door onze entertainmentredactie

Het totale aantal Jinek-kijkers tikte de 2.255.000 aan. De eerste aflevering van het nieuwe seizoen scoorde beter dan de laatste aflevering van de vorige reeks, waar eind april zo'n 900.000 mensen naar keken.

De eerste aflevering van opvolger BEAU met Beau van Erven Dorens trok vervolgens zo'n 580.000 kijkers naar RTL 4. Op de premiere van de talkshow Renze, die afgelopen zomer enkele weken op hetzelfde tijdslot op RTL 4 te zien was, stemden volgens SKO begin juli 682.000 kijkers af.

Met haar talkshow staat Jinek op de vijfde plaats van de kijkcijfertop 25 van maandag. De eerste plaats was voor het NOS Journaal van 20.00 uur (1.665.000 kijkers), gevolgd door Kassa (1.273.000) en het RTL Nieuws van 19.30 uur (1.270.000). De start van een nieuwe reeks Expeditie Robinson op RTL 4 was goed voor 1.101.000 kijkers. Chateau Meiland stond met 887.000 kijkers op de achtste plek.

Top vijf van maandag 30 augustus 1. NOS Journaal van 20.00 uur (NPO1) - 1.665.000 kijkers

2. Kassa (NPO1) - 1.273.000 kijkers

3. RTL Nieuws van 19.30 uur (RTL 4) - 1.270.000 kijkers

4. Expeditie Robinson (RTL 4) - 1.101.000 kijkers

5. Jinek (RTL 4) - 1.032.000 kijkers

