Jaimie Vaes vertelt over ervaringen met huiselijk geweld in eigen podcast

Jaimie Vaes maakt in samenwerking met LINDA.meiden een podcast over huiselijk geweld. In de eerste aflevering van Hartzeer vertelt de realityster over het fysieke, maar ook mentale geweld waar ze mee te maken kreeg in haar relatie met Lil Kleine.

Door onze entertainmentredactie

De 33-jarige influencer vertelt onder meer over de eerste keer dat haar ex-verloofde haar mishandelde. "Het was onze eerste Kerst samen. Er ontstond een ruzie, ik weet niet meer waar het over ging", vertelt Vaes. "We stonden op de grachten met een vriendinnetje van mij erbij. De ruzie escaleerde, waarop ik een hele heftige gooi kreeg."

Vaes schrok zo erg dat ze besloot bij haar vriendin te slapen. "Ik dacht toen: ik ga dit niet accepteren." Maar na een spijtbetuiging en zelfs een belletje van zijn familie, besloot ze hem toch te vergeven en samen de Kerst door te brengen. "Had je mij op dat moment verteld dat acceptatie van dat soort kleine - zo noem ik het maar even - incidenten zou leiden tot waar ik nu ben, dan was ik heel hard weggerend."

De realityster noemt het "een godsgeschenk" dat de beelden een mishandeling begin dit jaar zijn uitgelekt. "Dit was nodig om weg te gaan. Anders had hij mij waarschijnlijk weer gemanipuleerd en zou ik degene zijn geweest die sorry zegt voor zijn daden. Ik ben ervan overtuigd dat dit zo heeft moeten zijn, want nu ben ik wel van hem losgekomen."

Haar advies voor andere slachtoffers is om "te blijven delen. Probeer ondanks die mindfuck van verdriet, pijn en verwarring echt te beseffen dat er verandering komt. Jij bent degene die de situatie kan veranderen", zegt Vaes. "Dat lijkt heel eng, maar voor mij kwam die verlichting veel sneller dan verwacht. En eigenlijk is alles beter dan de situatie waar ik in zat. Toen was ik nog veel ongelukkiger."

'Ik was mezelf niet meer'

Ook in de nieuwe LINDA.meiden, die vanaf dinsdag in de winkels ligt, deelt Vaes haar verhaal opnieuw. "Ik was mezelf niet meer. Emotioneel gezien zat ik 'vast' aan Jorik, en op een gegeven moment ging ik gebukt onder alles wat er gebeurde. Ik leefde niet meer voor mezelf. En hoe makkelijk het ook lijkt, daar kom je niet zomaar uit."

Vaes maakt de podcastreeks samen met Johannes Dijkstra. Hij is behandelaar bij stichting Fier, het landelijke expertise- en behandelcentrum voor huiselijk geweld.

Hartzeer bestaat uit vijf afleveringen. De eerste aflevering, met Vaes zelf als hoofdgast, is vanaf dinsdag om 17.00 uur te beluisteren via verschillende podcastapps.

