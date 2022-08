Giel Beelen stopt met radio maken om op wereldreis te gaan met zijn vriendin

Giel Beelen zal volgend jaar tijdelijk geen radio maken. De dj laat maandag via Instagram weten dat hij dan een wereldreis gaat maken. Werkgever BNNVARA bevestigt dat Beelen in 2023 stopt bij NPO Radio 2.

Door onze entertainmentredactie

"Ik stop ermee", begint de dj zijn verhaal. "Samen met mijn grote liefde Floor ga ik in 2023 de wereld rondreizen en helemaal in het nu leven. Ontzettend spannend en we hebben er onwijs veel zin in."

Het contract van Beelen bij NPO Radio 2 liep tot in 2023 door, maar de dj heeft het einde ervan in overleg vervroegd. "Ik dank BNNVARA en de NPO dat ze mij het vertrouwen hebben gegeven dat we in de toekomst vast nog mooie dingen gaan maken. Maar volgend jaar dus even niet", aldus Beelen.

Wat de 45-jarige dj in 2023 precies gaat doen, is nog niet bekend. "We laten ons inspireren, meevoeren en raken. We gaan het leven ervaren en nemen je mee."

Manager radio Arjan Penders zegt dat BNNVARA "even moesten slikken" toen Beelen zijn plannen deelde. "We wilden graag met hem door, maar we snappen heel goed dat hij voor dit grote avontuur gaat. En we gaan graag, wanneer hij weer beschikbaar is, met hem om de tafel zitten om nieuwe plannen te maken."

Wie zijn tijdslot in de programmering gaat overnemen, is nog niet bekend.

Aanbevolen artikelen