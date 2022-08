Janine Abbring stopt na zes seizoenen met presenteren van Zomergasten

Janine Abbring stopt met de presentatie van het VPRO-programma Zomergasten. Dat maakte de presentatrice en journalist zondag bekend in de laatste aflevering van dit seizoen.

Door onze nieuwsredactie

"Dit was de laatste aflevering van Zomergasten van dit seizoen", zei Abbring. "Het is mijn laatste aflevering ooit." Zes seizoenen lang presenteerde ze het interviewprogramma. Ze bedankte de kijkers voor het kijken en ook het hele team voor hun inzet. "Het is een geweldig team".

Tot slot vroeg ze haar gast, psychiater en traumaspecialist Bessel van der Kolk, of hij met haar in het water wil gaan staan. Daarmee doelde ze op het water dat het interviewpodium omringt. "Zodat ik die veelgestelde kijkersvraag: 'is dit water echt en hoe diep is het eigenlijk' kan helpen beantwoorden?". Van der Kolk en Abbring trokken vervolgens hun schoenen uit en gingen aan het eind van de aflevering in het water staan.

In het programma sprak de presentatrice met een aantal prominente gasten over hun ideale televisieavond. Abbring maakte in 2017 haar debuut als presentator van het interviewprogramma van de VPRO. Ze was na Peter van Ingen, die het programma acht seizoenen lang leidde van 1988 tot 1995, de langstzittende Zomergasten-presentator.

In december maakte Abbring voor het eerst ook een serie Wintergasten, waarin internationale beroemdheden te gast waren.

