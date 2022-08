Ruim twee miljoen kijkers voor finale twintigste seizoen De slimste mens

In totaal 2,1 miljoen mensen hebben vrijdagavond de finale van het twintigste seizoen van de KRO-NCRV-kennisquiz De slimste mens gezien.

Met dat kijkersaantal was De slimste mens het best bekeken programma van vrijdag, meldt Stichting KijkOnderzoek (SKO).

Cabaretier en columnist Jasper van Kuijk won in de finale van het jubileumseizoen van presentatrice Anniko van Santen en cabaretier Erik van Muiswinkel. Hijzelf speelde in een aparte studio omdat iemand in zijn familie het coronavirus had opgelopen. Daarom deed hij mee "als tv-scherm" - een primeur in het programma.