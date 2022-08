Roelof Hemmen krijgt vaste rol in talkshow van Eva Jinek

Voormalig RTL Nieuws-presentator Roelof Hemmen wordt de vaste sidekick van Eva Jinek in haar talkshow. Daarmee slaat Jinek een nieuwe weg in.

Hemmen is vanaf dinsdag in het programma te zien. "Vanachter zijn nieuwsdesk zal Roelof met de cijfers en feiten duiding en achtergrond geven bij het nieuws. Daarnaast houdt hij ook de (sociale) media nauwlettend in de gaten", legt een woordvoerder van de talkshow uit.