Frank Dane voelt zich nog steeds thuis bij 538: 'Radiohart was even kapot'

Frank Dane begint maandag, na het abrupte staken van zijn ochtendshow bij Radio 538 in december, aan een nieuw avontuur op de zender in de middag. Grote wijzigingen zijn er niet. "Ik ben geen ander mens geworden."

Door Maarten Hafkamp

Zonder dat Dane vooraf ook maar een signaal had gekregen, kreeg hij rond Kerst te horen dat zijn ochtendshow op 538 na drie jaar moest stoppen. Dane werd per direct in de ochtend vervangen door Wietze de Jager en Klaas van der Eerden.

"De beslissing in december en de manier waarop dat ging, vond en vind ik nog steeds heel stom. Daar heb ik geen geheim van gemaakt en dat weten zij ook", blikt Dane nog een keer terug. "Maar er zijn heel veel mensen die écht vervelende dingen meemaken. Ik heb acht mooie maanden vrij gehad, heb met mijn driejarige zoontje Ole kunnen spelen. Ondertussen ben ik doorbetaald en probeerde mijn favoriete radiostation iets anders voor me te vinden."

Want in december werd hem óók verteld dat de zender "gewoon" met hem door wilde. Hoe, dat was toen nog onbekend. Dane hapte een paar maanden later toe toen hem de middagshow werd aangeboden als opvolger van Coen en Sander. Die hadden eveneens te horen gekregen dat hun dagelijkse show in die vorm werd gestaakt.

Gefronste wenkbrauwen

Dat Dane koos voor een 'doorstart' bij de Talpa Network-zender leverde veel gefronste wenkbrauwen op. Waarom blijf je bij een werkgever die je zomaar aan de kant schuift? "Die vraag krijg ik nog dagelijks. Dan leg ik uit dat het wel mijn club is en dat mijn hart daar ligt."

"Ik heb na de mededeling in december goede gesprekken gehad", vervolgt Dane. "538 wilde altijd door, terwijl ik me afvroeg wat ik anders zou moeten doen dan de ochtendshow. In de zomer veranderde dat gevoel: ik voel me hier nog steeds thuis."

Dane begrijpt dat de zakelijke kant anders is dan de creatieve. "Radio maken is zo'n groot deel van mijn leven, maar er is ook gewoon een koudere, zakelijke kant. Dan is je radiohart even kapot."

'Aanbiedingen andere stations waren hartverwarmend'

De 'nieuwe' ochtendshow van 538 wordt overigens niet beter beluisterd dan zijn programma. Hoe vindt Dane dat De Jager en Van der Eerden het doen? "Je komt weleens terug op de plek waar je lang hebt gewoond om te kijken wat anderen ervan hebben gemaakt. Ik vind het leuk wat ze ermee gedaan hebben."



Andere radiostations trokken ook aan Dane. Namen noemt hij niet. "Dat is misschien niet zo leuk voor die zenders. Maar het waren er echt veel en dat was hartverwarmend. Toen ik ze vertelde dat ik toch bij Radio 538 wilde blijven, begrepen ze me ook."

Hij is ook blij met de teruggekeerde creatief directeur Dave Minneboo, die de afgelopen jaren Qmusic naar het marktleiderschap dirigeerde. "We hebben eerder al heel lang samengewerkt. Net als met voetbal heb je een goede coach nodig en Dave is de allerbeste van Nederland. Hij kan ook goed rust in de tent brengen."

'Het programma lijkt op wat ik in de ochtend deed'

Dane is vanaf nu doordeweeks van maandag tot en met donderdag te horen. We zullen niet verrast worden met totaal iets nieuws, laat de dj weten. Het wordt minder sidekickradio en Dane heeft een kleiner team. Wel keert Jelte van der Goot terug aan zijn zijde.

"Het programma ligt altijd dicht bij degene die het maakt", vertelt Dane. "Ik ben geen ander mens geworden, dus het zal wel wat lijken op wat we 's ochtends deden. Het gaat weer over het gesprek van de dag. Maar vooral heb ik heel veel zin om plezier te maken en mensen aan het einde van hun werkdag een glimlach mee te geven."

Het mooiste van radio is als je iets kunt laten groeien, voegt hij toe. "Ik wil voorkomen dat het programma van boven tot onder is dichtgetimmerd. Al heb ik duizenden ideeën, ik laat het langzaam gebeuren."

Hij hoopt dat zijn vaste luisterpubliek weer aanhaakt in de middag. Met de waardering zit het wel goed. De dj spreekt van "misschien wel tienduizenden" reacties via allerlei kanalen toen hij in december moest stoppen. "Ik heb zo'n enorme waardering gevoeld. Als ik zelf was gestopt met het programma, had ik die reacties waarschijnlijk nooit gekregen."

'Radio moet als vriendje niet zoveel veranderen'

Het is vanaf nu aan Radio 538 om te laten zien dat de zender weer de leidende positie in de radiomarkt kan pakken. Als radiomaker kun je niet meer doen dan het zo leuk mogelijk maken en hopen dat het aanslaat, zegt Dane. "Ik denk niet dat we de afgelopen tijd zoveel verkeerd hebben gedaan. Radio is een soort vriendje dat je in je leven hebt. Je moet er nooit te veel aan veranderen. Ik wil ook niet dat mijn vriendin te veel verandert. Ze is perfect zoals ze is."

Op de achtergrond speelt wel iets groots. Volgend jaar worden de FM-frequenties zeer waarschijnlijk opnieuw geveild, nadat zender KINK een bodemprocedure heeft gewonnen. De vraag is of Radio 538 vanaf september 2023 nog wel op de FM te horen is.

"Ik mag het wel hopen. Het is lachwekkend dat de overheid rond commerciële radio altijd zo'n rommelig beleid heeft gehad. De vorige veiling in 2003 kan ik me nog goed herinneren. Je moet plannen schrijven en er komen bizarre bedragen op tafel om een frequentie te bemachtigen. Je weet niet of je wel genoeg hebt geboden. Het is een loterij. In Den Haag beslist vervolgens iemand of het goed of niet goed is. De luisteraar wordt daar het slachtoffer van. Gelukkig sta ik er ver van af en kan ik alleen maar mijn best doen en een mooi programma maken."

