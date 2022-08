Ewout Genemans filmde gedetineerden zonder toestemming

Programmamaker Ewout Genemans heeft zonder toestemming gedetineerden in een gevangenis in Nieuwegein gefilmd. De klachtencommissie wees de gevangenisdirecteur van de Penitentiaire Inrichting Nieuwegein vorige week terecht, blijkt uit een uitspraak die NRC heeft ingezien. De beelden voor het programma Ewout worden niet uitgezonden.

Genemans filmde zonder toestemming een uitgeklede gevangene, die buiten zijn cel stond terwijl die onderzocht werd door bewakers. Dat gebeurde om 7.30 uur, nadat er een tip over smokkelwaar in de cel van de gevangene was binnengekomen.

In totaal dienden vijf gevangenen een klacht in bij de beklagcommissie van de gevangenis. De gedetineerden zijn cliënten van advocaat Wesley van Soest. De beklagcommissie wees de directeur vorige week terecht, maar de rechter kan de uitzending van de opnames officieel niet voorkomen. Wel hebben de gedetineerden recht op een vergoeding van 40 euro.

Volgens de beklagrechter mochten de beelden niet zonder toestemming van de gedetineerden opgenomen worden. De opnames zijn "een ongerechtvaardigde beperking op de al beperkte vrijheid" van de gedetineerden en zijn alleen toegestaan als die voor de ordehandhaving of voor de veiligheid in het cellencomplex noodzakelijk zijn.

Het RTL-programma Ewout wordt vanaf volgende week uitgezonden. In het programma neemt presentator Genemans een kijkje achter deuren die normaal gesproken gesloten blijven. Een woordvoerder van producent Fremantle zegt dat de programmamakers vooraf niet weten wat er op een opnamedag gaat gebeuren en dat het camerateam zich aan de afspraken heeft gehouden. De producent stelt dat de betreffende beelden niet zijn meegenomen in de eindmontage.

Het is niet de eerste keer dat een RTL-programma op een dergelijke manier in opspraak raakt. In 2012 bleek dat de makers van het omstreden tv-programma 24 uur: tussen leven en dood ziekenhuispatiënten niet hadden mogen filmen. In februari van dat jaar filmden cameramensen van productiemaatschappij Eyeworks de ongemakken van patiënten in het Amsterdamse VUmc. Drie van hen deden aangifte.