Linda de Mol keert op 4 september terug op tv met Miljoenenjacht

Linda de Mol is vanaf 4 september weer op televisie te zien. De presentatrice, die haar werkzaamheden neerlegde na onthullingen over grensoverschrijdend gedrag van haar ex-vriend Jeroen Rietbergen, presenteert vanaf die datum een nieuwe reeks van Postcode Loterij Miljoenenjacht. Dat laat Talpa aan NU.nl weten.

Door onze entertainmentredactie

De manager van De Mol maakte in juni al bekend dat Miljoenenjacht het eerste programma zou worden waarin ze weer te zien zou zijn. Daarnaast nam de presentatrice en actrice een nieuwe serie op. Dit was haar eerste klus achter de schermen, nadat ze haar werkzaamheden had neergelegd. Wanneer deze serie wordt uitgezonden, is nog niet bekend.

In juni werd bekend dat De Mol vanaf oktober weer op de cover van haar eigen magazine LINDA. staat. Het nummer ligt vanaf 21 september in de winkels. Wat het thema wordt, is nog niet bekend. Sinds het februarinummer stond De Mol niet meer op de cover van haar eigen blad. Daarmee brak ze met een jarenlange traditie.

De Mol presenteert Miljoenenjacht sinds 2000. Het programma was eerder bij de TROS en later op RTL 4 te zien. In 2019 verhuisde het programma met De Mol mee naar Talpa. Sindsdien zendt SBS6 het uit.

Afgelopen januari, enkele dagen na de uitzending van BOOS, maakte De Mol bekend dat ze haar relatie met voormalig The voice of Holland-bandleider Rietbergen had beëindigd en dat ze haar werkzaamheden zou neerleggen. De presentatrice liet eerst nog weten haar kant van het verhaal te vertellen, zodra ze zich beter zou voelen. Van dat besluit kwam ze terug, omdat ze vindt dat ze oneerlijk is behandeld in de media.

